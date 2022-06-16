Ребенок на электросамокате попал в ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

На набережной Петрозаводска 8-летний ребенок на электросамокате влетел в учебный автомобиль, который вела 18-летняя ученица автошколы.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, сегодня, 21 июня, в 13.22 на пересечении Онежской набережной и проспекта Карла Маркса произошло ДТП с участием ребенка на электросамокате и учебного автомобиля Daewoo Nexia.

За рулем автомобиля находилась 18 — летняя девушка, ученик автошколы, инструктор находился рядом. Судя по видео, ребенок, двигавшийся по набережной, сбоку врезался в учебный автомобиль.

В результате аварии ребенок получил травмы и был госпитализирован в Детскую республиканскую больницу.