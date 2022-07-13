Ребенок на мопеде катал подростка по поселку Карелии и попал в ДТП

В Медвежьегорском районе в ДТП пострадали 13-летний водитель мопеда и его 16-летний пассажир, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший вторник, 19 июля, в 11.50 в поселке Великая Губа на Октябрьской улице, в районе дома №25, опрокинулся мопед с двумя подростками.

По предварительным данным, 13-летний школьник, управляя мопедом, вез 16-летнего пассажира. Юный водитель, не имеющий водительских прав, не справился с управлением и допустил падение транспортного средства, в результате чего оба подростка получили травмы. Двигались участники движения без шлемов.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку по данному факту и выяснят все подробности произошедшего.

В ГИБДД Карелии напомнили, что для управления мопедом требуется получить водительское удостоверение категории "М". Вместе с тем необходимо иметь в виду, что удостоверение на право управления мопедом могут получить лица, достигшие 16 лет.