Ребенок на мопеде катал подростка по поселку Карелии и попал в ДТП

В Медвежьегорском районе в ДТП пострадали 13-летний водитель мопеда и его 16-летний пассажир, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувший вторник, 19 июля, в 11.50 в поселке Великая Губа на Октябрьской улице, в районе дома №25, опрокинулся мопед с двумя подростками.
По предварительным данным, 13-летний школьник, управляя мопедом, вез 16-летнего пассажира. Юный водитель, не имеющий водительских прав, не справился с управлением и допустил падение транспортного средства, в результате чего оба подростка получили травмы. Двигались участники движения без шлемов.
Сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку по данному факту и выяснят все подробности произошедшего.
В ГИБДД Карелии напомнили, что для управления мопедом требуется получить водительское удостоверение категории "М". Вместе с тем необходимо иметь в виду, что удостоверение на право управления мопедом могут получить лица, достигшие 16 лет.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание