Ребенок пострадал в столкновении трех легковушек в Петрозаводске (ВИДЕО)

Утром 6 июля на Лесном проспекте не разошлись три автомобиля, два человека пострадали, сообщили нам в МЧС Карелии.

В четверг, 6 июля, в 09.40, сотрудники МЧС Карелии по тревоге выезжали на место ДТП. На Лесном проспекте, у дома № 47, не поделили дорогу три машины.



Как «Столице на Онего» рассказали в пресс-службе республиканского МЧС, в дорожной аварии пострадали два человека, один из них — ребенок.



Подробности выясняем.