Ребенок в Карелии не смог вытащить руку из дверного проема

Инцидент произошел 19 ноября в Сегеже, сообщили в МЧС Карелии.

В 14.09 в пожарно-спасательную службу Сегежи поступил звонок с просьбой о помощи.



В квартире на Интернатском переулке у ребенка застряла рука в дверном проеме.



Пожарные освободили руку ребенка с помощью специального гидравлического инструмента.

Ранее пожарные спасли ребенка в Кондопоге.