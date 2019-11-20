Ребенок в Карелии не смог вытащить руку из дверного проема

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Инцидент произошел 19 ноября в Сегеже, сообщили в МЧС Карелии.
В 14.09 в пожарно-спасательную службу Сегежи поступил звонок с просьбой о помощи.
В квартире на Интернатском переулке у ребенка застряла рука в дверном проеме.
Пожарные освободили руку ребенка с помощью специального гидравлического инструмента.
Ранее пожарные спасли ребенка в Кондопоге.
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