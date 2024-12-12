Ребенок в тяжелом состоянии попал в реанимацию после взрыва печки по соседству с Карелией

В одной из деревень Ленобласти в доме взорвалась печь: стеклянная дверь и содержимое вылетели и попали в 4-летнего ребёнка.

Четырехлетняя девочка попала в реанимацию после взрыва печки в доме в Волховском районе, сообщает паблик издания «78 | НОВОСТИ».



Инцидент произошёл накануне вечером, 13 декабря, в деревне Пупышево. В растопленной печи произошёл взрыв, стеклянная дверь и содержимое вылетели и попали в ребёнка. Девочка стояла в метре от печи.



Ребенка госпитализировали в тяжёлом состоянии с множественными ранами лица, шеи, конечностей, переломами челюсти и ключицы, контузией лёгких, ожогом дыхательных путей.

Сейчас ребёнок находится в реанимации. Обстоятельства выясняются.