«Ребята, ну как так?»: глава администрации района в Карелии обратилась к вандалам

Глава администрации Сегежского района Марина Гусева призвала вандалов остановиться.

Неизвестные вандалы разрисовали надписями и повредили объекты благоустройства. Об этом рассказала в соцсети глава администрации Сегежского района Марина Гусева. Она назвала свой пост «Крик души».

«Молодежь, ребята, ну как так???!!! Работы еще не приняты администрацией, но уже объекты повреждены», — заявила Гусева. Она прикрепила к посту доказательства в виде фото.

Глава районной администрации предложила вандалам применять свою энергию в мирных целях.

«Кому вы оставляете свои автографы? У нас ведь есть художественная школа, можно и нужно учиться рисовать, но не на архитектурных формах, скамьях, вазонах и фасадах. Обидно, друзья!», — сказала она.

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