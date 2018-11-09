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Новости. Общество
19:40, 09 Ноября 2018
фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко озвучила дату родов

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Ведущая Регина Тодоренко и Влад Топалов скоро станут родителями.

Пара обручилась в конце июля, но долго скрывала, что вскоре станет родителями.

Сейчас Регина на последнем месяце беременности, пишет Cosmopolitan. Она уже провела традиционную вечеринку перед родами, на которой друзья дарят вещи для новорожденного.

8 ноября в Москве прошла ежегодная премия журнала Ok! "Больше чем звезды". Регина и Влад победили в номинации "Пара года".


instagram.com/reginatodorenko

"Это большая ответственность, стать парой года. Я тебя люблю! Дай бог нам в следующем году стать родителями года", – сказал Топалов. А Регина добавила, что ждать осталось буквально недельку.

Несложно подсчитать, что в середине ноября у поклонников пары появится возможность поздравить их с новорожденным. Регина и Влад ожидают мальчика. Судя по всему, они уже знают, как его назовут.

На сцене Влад заботливо добавил для всех, желающих прикоснуться к Регине: "Только не пробуйте поднимать Вадима".

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