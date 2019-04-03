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Новости. Общество
13:00, 03 Апреля 2019
фото: vk.com/podslushvsortavala

Региональный оператор предупредил, в каких еще районах Карелии могут появиться свалки мусора

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В период распутицы ТКО из отдаленных населенных пунктов будет вывозиться только при наличии подъездных путей, сообщили в компании "Автоспецтранс".

Операторы по вывозу мусора в районах в настоящее время испытывают трудности при транспортировании ТКО из отдаленных населенных пунктов Карелии. Причина – отсутствие подъездных путей не только к контейнерным площадкам, но и к поселениям.

С конца марта в связи с погодными условиями (сезонное таяние снега) в ряде поселений (особенно в северных районах республики) отмечаются неблагоприятные дорожные условия: не очищены от таявшего снега дороги, заужена проезжая часть, что приводит к невозможности проезда тяжелой техники. В частности, мусоровозы зачастую застревают и не могут подъехать к местам накопления ТКО в Муезерском районе и Костомукше.

Со стороны регоператора были направлены письма в адрес обоих администраций районов с просьбой обеспечить проезд для тяжелой спецтехники.

Также ООО "Автоспецтранс" информирует жителей Костомукши и Муезерского района о том, что в период распутицы в случае невозможности проезда мусоровоза по межквартальным/придомовым территориям ТКО будет вывозиться от центральных дорог.

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