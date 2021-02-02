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Регистрация случаев заражения детей COVID-19 в Карелии продолжается

Новости. Общество
09:42, 03 Февраля 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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За сутки в Карелии 41 ребенок заразился коронавирусом, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 2 февраля по статистике в Карелии было 36590 инфицированных коронавирусом, из общего числа 3419 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 3 февраля, – уже 36824 ковидных больных, из них 3460 – это дети, то есть за сутки в Карелии 41 ребенок заразился коронавирусом, сутками ранее заболевших детей было 43 человека.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии скончались четверо больных коронавирусом и заразились COVID-19 234 человека. Всего в республике за время пандемии инфицирован 36824 человека. Выздоровели – 31587. Умерли 23 пациентов.

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