Реконструированную смотровую площадку в Петрозаводске возьмут под наблюдение

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук провел выездное совещание и проконтролировал ход работ по реконструкции исторического места в створе улицы Титова, где восстанавливается смотровая площадка и лестничный спуск к Онежскому озеру.

На сегодняшний день на площадке начались реставрационные работы, которые проводит компания "Онего-строй". Ее руководитель Александр Харламов рассказал, что в ходе реконструкции планируется залить новый фундамент, установить каркас площадки и новую лестницу. Весь комплекс будет облицован натуральным камнем – это и дымовский гранит, и малиновый кварцит, и белый мрамор с габбро-диабазом. Основание смотровой площадки со стороны улицы Пушкинской будет асфальтобетонным.

По словам руководителя городского Управления благоустройства и экологии Анны Дудыриной, разработала проект реконструкции спуска на Титова компания "Штрих" по заказу администрации Петрозаводска. Главной задачей, которую ставила перед компанией мэрия, было восстановление исторического облика территории.

"Будет восстановлен спуск с тремя цветочными портерами и балкон, - пояснила Анна Дудырина. - Балкон восстановят в первоначальном виде, в котором он был создан в послевоенное время. Основная задача, которая стояла перед проектировщиками, - сохранить облицовку и материал. Понятно, что бетон невозможно сохранить, поэтому его поменяют. Решили, что будет очищен малиновый кварцит, а сам балкон будет выполнен из дымовского гранита, а белые вставки на балюстраде и тумбах выполнят из мрамора, лестничные спуски тоже будут из белого мрамора. Фундамент будет не грунтовый, земляной, а забетонированный с арматурой, подрядчик сделает капитальное основание".

Юлия Мизинкова рассказала, что все объекты, которые создаются в рамках проекта "Городская комфортная среда", оборудованы камерами наружного наблюдения, что позволит обезопасить их от действий вандалов.

Сколько средств планируется потратить на реконструкцию смотровой площадки и когда завершатся работы, читайте здесь.