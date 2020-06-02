Реконструкция вокзального комплекса Петрозаводска завершится в третьем квартале 2020 года

Об этом сегодня сообщил журналистам ТАСС глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, возглавляющий также профильную рабочую группу Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии.

По его словам, работы по реконструкции вокзального комплекса ведутся активно, сейчас идет строительство двух досмотровых павильонов, а также выполняется отделка бизнес-зала и другие работы в здании самого вокзала.



"Плановый срок завершения работ – третий квартал 2020 года", – сказал министр.

По его словам, уже завершен ремонт основных помещений вокзала, в том числе залов ожиданий, билетно-багажного центра, кассовых залов и санитарных комнат, обновлены инженерные системы, установлен лифт для маломобильных групп населения. Также закончена реконструкция первой платформы и завершается реставрация ротонды здания, идет облицовка нового металлического каркаса шпиля.



Кроме того, в рамках отдельного проекта идет реконструкция пешеходного моста над железнодорожными путями, надвижные металлоконструкции для него доставлены на объект 1 июня.



В целом, говоря о развитии железнодорожного сообщения Карелии с другими регионами страны, Дитрих отметил, что между Санкт-Петербургом и Петрозаводском курсирует скоростной поезд "Ласточка", еще одна "Ласточка" помогает туристам из Северной столицы добраться до горного парка "Рускеала", а в праздничные дни назначаются дополнительные "Ласточки" между Петербургом и карельским городом Сортавала. Как напомнил Дитрих, ежедневная "Ласточка" с 2017 года ходит также между Петрозаводском и Великим Новгородом, а в 2019 году этот маршрут был продлен до Пскова. Кроме того, в Чудово Новгородской области останавливается "Сапсан", поэтому из Карелии можно доехать до Москвы на скоростных электричках с пересадкой, добавил министр.



Он отметил также, что в конце 2019 года был заменен на двухэтажные вагоны подвижной состав фирменного поезда "Карелия" между Петрозаводском и Москвой, а с 1 июня в графике движения этого поезда предусмотрено сокращение времени в пути на один час в оба направления. Назначен также новый поезд Москва - Петрозаводск с беспересадочными вагонами до станции Рускеала, где находится одноименный горный парк.



Как подчеркнул Дитрих, туристический потенциал Карелии, одного из красивейших регионов страны, огромен.



© Сергей Бобылев/ТАСС



"Минтранс России совместно с РЖД и властями республики провели большую работу для того, чтобы пассажирские железнодорожные перевозки стали удобнее и безопаснее как для жителей Карелии, так и для туристов, приезжающих в регион", – сказал министр.

Вокзал Петрозаводска

Железнодорожный вокзал столицы Карелии был построен в 1953-1955 годах. Его здание выполнено в стиле неоклассицизма и богато украшено лепниной, а также увенчано 17-метровым шпилем. Одна из особенностей вокзала заключается в том, что он стоит на перепаде рельефа, поэтому со стороны перрона является двухэтажным, а в сторону города выходит тремя этажами.



В архитектурный ансамбль вокзала входит площадь, с которой начинается центральная улица города. Недалеко от вокзала в конце 1980-х годов был установлен паровоз-памятник, в годы Великой Отечественной войны водивший составы в Петербург.

О госкомиссии

Реконструкция железнодорожного вокзала Петрозаводска включена в перечень мероприятий в рамках работы Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия.



Госкомиссия во главе с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым была создана указом президента России Владимира Путина в 2013 году. Работа этой структуры направлена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни населения региона, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата и развития государственно-частного партнерства.



День республики Карелия, празднующей в текущем году вековой юбилей, отмечается 8 июня.