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В Карелии зафиксировано рекордное количество заражений коронавирусом детей за сутки

Новости. Общество
09:53, 08 Октября 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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За минувшие сутки коронавирус выявлен у 64 маленьких жителей республики — это наибольшее число заразившихся с начала пандемии, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 64 детей в Карелии.

Таким образом, число инфицированных детей достигло 7403 человек.

За сутки выздоровели 40 маленьких пациентов. Всего за время пандемии в Карелии выписались по выздоровлению 7018 детей.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 256 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано четыре смерти, выздоровели 239 пациентов.

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Комментарии

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David.
2021-10-08 10:16:57
Это еще новую "школу" на Дырянке не открыли... :)
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