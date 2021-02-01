Ремни безопасности и шины: готовятся новые запреты для водителей

МВД РФ с 1 июня планирует ввести новый перечень нарушений, при которых запрещается использовать транспортное средство.

Об этом говорится в соответствующем проекте постановления правительства, с которым ознакомился ТАСС.

Одно из главных новшеств - это запрет на использование летней резины зимой и зимней летом.

Отдельно прописан пункт про ремни безопасности: на машине нельзя будет ездить, если замок не фиксирует язычок лямки или не выбрасывает его после нажатия на кнопку замыкающего устройства, а также если лямка не вытягивается или не втягивается в катушку.

О других запретах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".