Ремонт аварийной амбулатории завершается в поселке Карелии

Жители поселка Салми Питкярантского района добились ремонта местной амбулатории, обратившись напрямую к главе Карелии.

Ремонт проводится по поручению главы Карелии Артура Парфенчикова, к которому обратились жители поселка, обеспокоенные неудовлетворительным состоянием здания медицинского учреждения. В зоне обслуживания амбулатории находятся почти 2000 человек – жители поселка Салми и близлежащих населенных пунктов.

В настоящее время завершается ремонт кровли амбулатории и утепление фасада, сообщили в правительстве Карелии. Работы по утеплению чердачного перекрытия уже выполнены.

После устройства двускатной крыши утеплитель кровли будет заменен на энергосберегающий. Также будут утеплены стены и цоколь. В здании установлены приборы учета тепловой энергии. До конца года будет проведена также замена энергоемких приборов освещения на светодиодные.