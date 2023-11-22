Капремонт медучреждений Муезерского района и Костомукши завершен

Объекты обновляют по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

В рамках инициированного президентом нацпроекта «Здравоохранение» (по программе модернизации первичного звена здравоохранения) в этом году был выполнен капитальный ремонт нескольких объектов Межрайонной больницы № 1, сообщили в пресс-службе главы Карелии.





Как рассказали в источнике, в главном корпусе больницы заменили сети горячего и холодного водоснабжения, которые никогда раньше не ремонтировались. В родильном отделении появились новые полотенцесушители, смесители и душевые.

Капитальный ремонт провели в Лендерской врачебной амбулатории, которая находится в двухэтажном здании, построенном почти 60 лет назад, и никогда не видела ремонта.

На первом этапе в здании заменили оконные блоки, подоконники, козырек над главным входом, отремонтировали крыльцо: покрасили и положили плитку, сделали пандус для маломобильных граждан, обновили фасад, сделали отливы, облицевали откосы. Кроме того, отремонтировали крыльцо в детское отделение, тамбур, холл, лестничные клетки и кабинеты.





В Ругозерской врачебной амбулатории обустроили пандус, отремонтировали входную зону, а также установили снегозадержатели на крыше над входом.