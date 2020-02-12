Ремонт дорог в Карелии начнется, как только позволят погодные условия

Ремонт дорожной инфраструктуры в республике в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" начнется сразу же, как только позволят погодные условия, сообщает Минтранс Карелии.

Мероприятия, направленные на подготовку ко второму этапу дорожных работ в рамках нацпроекта на 2019–2024 годы в Карелии, согласовали участники заседания рабочей группы под председательством исполняющего обязанности Министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Дмитрия Кондрашина.

Представители заказчика - КУ РК "Управтодор РК" - и специалисты подрядных организаций обсудили планы по срокам начала дорожно-строительных работ, согласовали порядок сотрудничества с организациями-смежниками. Ремонт начнут с наступлением необходимых температурных режимов.

Напомним, по нацпроекту в этом году выделено более двух млрд рублей на обновление 140 километров республиканских и муниципальных автотрасс. Намечен ремонт участков дорог "Кола" - Калевала - Лонка", "Олонец - Верховье", "Подъезд к п. Дорожников", "Крошнозеро - Эссойла", "Олонец – Питкяранта - Леппясилта", а также автодорог "Петрозаводск – Суоярви", "Шуйская – Гирвас", работы на которых были начаты в минувшем году и 19 километров улиц в Петрозаводске и Кондопоге.