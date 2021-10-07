Ремонт дорог в Петрозаводске завершится 30 октября

В Петрозаводске продолжается обновление городских магистралей, сообщили в администрации карельской столицы.

В Петрозаводске продолжается ремонт городских магистралей. К настоящему времени подрядчик завершил асфальтирование участков дорог на улицах Гористой, Труда, Шуйской, Учительской, Ульянова, Мончегорской и Черняховского, а также проездов Автолюбителей, Почтового, Белинского и Надвоицкого. В ближайшее время асфальтовое покрытие уложат на улицах Антонова и Красной.

Также подрядчик уже приступил к ремонту участка Суоярвской улицы. На Ветеринарном переулке завершилось фрезерование старого дорожного покрытия.

Ремонтные работы в карельской столице выполняются в рамках двух муниципальных контрактов. Средства на них выделены из Дорожного фонда Республики Карелия и городского бюджета. Часть работ синхронизирована с ремонтом объектов по программе «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда»). Общая площадь обновленных участков составит почти 30 тысяч кв. м. Сейчас ремонт объектов завершен на 80 процентов.

Помимо этого, в Петрозаводске продолжается обновление городских магистралей в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Все ремонтные работы в этом сезоне планируют закончить до 30 октября.