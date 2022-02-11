Ремонт моста затруднит движение по участку трассы «Кола» на юге Карелии

В Олонецком районе будет затруднено движение по трассе "Кола" из-за ремонта моста через реку Мегрега.

Управление автодороги «Кола» сообщает, что с 18 февраля в связи с началом ремонтных работ для транспорта затруднится пересечение моста через реку Мегрега — 272-й километр автодороги Р-21 «Кола» в Олонецком районе.

Проезд по мосту будет организован посредством реверсивного движения с использованием светофора.

Водителей просят учитывать это обстоятельство и заблаговременно планировать поездки по указанному направлению.