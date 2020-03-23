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Ремонтировавшие дороги в Петрозаводске дорожники обманули мэрию, подменив керны 10
Сегодня 09:47

Ремонтировавшие дороги в Петрозаводске дорожники обманули мэрию, подменив керны

Новости. Криминал
09:47, 24 Марта 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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В столице Карелии будут судить дорожников, обвиняемых в краже 5,7 млн рублей при ремонте городских дорог, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Карелии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех бывших руководителей двух дорожно-ремонтных организаций, ремонтировавших дороги в Петрозаводске.

По версии следствия, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью совместно с начальником лаборатории данной организации и генеральным директором другого предприятия при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог в Петрозаводске украли более 5,7 млн рублей.

Обвиняемые путем подмены контрольных образцов (кернов) асфальтобетонного покрытия ввели в заблуждение сотрудников городской администрации, в результате чего беспрепятственно сдали некачественно выполненные работы по муниципальному контракту и незаконно получили за них оплату, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Петрозаводский городской суд. Кроме того, прокуратурой республики готовится исковое заявление о взыскании с обвиняемых причиненного преступлением ущерба.

Ранее депутаты Петросовета заявили, что рейды показали, что подрядчик выполнил работы по ремонту дорог некачественно.

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Комментарии

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Mike
2020-03-24 11:46:45
Да, обмануть ее (мэрию) нетрудно, она сама обманываться рада!
zanoza
2020-03-24 11:21:30
Ну если такая "лаборатория" занималась образцами (кернами), тогда нет гарантии что и другие отремонтированные дороги сданы соответствующего качества. Нужно перепроверять все дороги, а образцы сдавать в независимую лабораторию, а не в шарашкину контору.
Д.Ю
2020-03-24 11:30:56
zanoza, сотрудникам мэрии сложно проследить весь процесс проверки, от взятия кернов, до обследования их в лаборатории? Насколько помню, это не занимает много времени.
Знайка
2020-03-24 10:46:43
Такое большое здание мэрии, столько народу там "работают", а одного специалиста не нашлось, который бы разбирался в этом?!
нетюлень
2020-03-24 10:34:55
Забыли напомнить название подрядчика.
А до халатности, или что у них там, по-видимому очередь ещё дойдёт.
Danja
2020-03-24 11:02:30
нетюлень, речь идет об РСК
кир
2020-03-24 10:25:44
Были расстреляны в кустах, у обочины дороги. Так должно быть.
User
2020-03-24 10:02:14
Что значит "путем подмены контрольных образцов (кернов) ввели в заблуждение сотрудников городской администрации"? Получается, что принимающие сотрудники городской администрации при взятии образцов не присутствовали, чем проявили халатность (ст. 293 УК РФ)?! Почему же судить будут только дорожников?
Danja
2020-03-24 10:40:31
User, подмена происхидит не при взятии образцов, а в лаболатории. :)
Д.Ю
2020-03-24 11:06:13
Danja, а в лабораторию съездить проверить? Не?
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