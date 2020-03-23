Ремонтировавшие дороги в Петрозаводске дорожники обманули мэрию, подменив керны

В столице Карелии будут судить дорожников, обвиняемых в краже 5,7 млн рублей при ремонте городских дорог, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Карелии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех бывших руководителей двух дорожно-ремонтных организаций, ремонтировавших дороги в Петрозаводске.

По версии следствия, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью совместно с начальником лаборатории данной организации и генеральным директором другого предприятия при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог в Петрозаводске украли более 5,7 млн рублей.

Обвиняемые путем подмены контрольных образцов (кернов) асфальтобетонного покрытия ввели в заблуждение сотрудников городской администрации, в результате чего беспрепятственно сдали некачественно выполненные работы по муниципальному контракту и незаконно получили за них оплату, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Петрозаводский городской суд. Кроме того, прокуратурой республики готовится исковое заявление о взыскании с обвиняемых причиненного преступлением ущерба.

Ранее депутаты Петросовета заявили, что рейды показали, что подрядчик выполнил работы по ремонту дорог некачественно.