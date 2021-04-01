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Республика потратит 5 млн рублей на ярмарку "Пробуем Карелию на вкус"

Новости. Общество
13:48, 02 Апреля 2021
фото: Столица на Онего
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Власти региона ведут поиск компании, которая организует проведение московской выставки-ярмарки "Пробуем Карелию на вкус" в рамках Дней республики.

Информация о поиске исполнителя работ по организации карельской ярмарки в российской столице размещена на сайте госуслуг.

Максимальная цена контракта составляет 5 млн 30 тыс. рублей. Деньги на эти цели предусмотрены в карельской казне.

Фактически победителю аукциона предстоит организовать мероприятие "под ключ".

Как указано в техзадании, исполнитель должен, в частности, принять участие в разработке программы ярмарки, предложить дизайн-проект площадки, организовать работу аниматоров и волонтеров. Также организаторам необходимо оформить место проведения мероприятий.

Сообщается, что площадь ярмарки будет разбита на тематические зоны, на которых разместятся представители торговли, общепита, туроператоры и ремесленники.

Исполнитель также должен обеспечить площадку биотуалетами и мусорными баками, а участников мероприятия – масками и перчатками. Предусмотрена уборка и охрана территории, а также информационное сопровождение мероприятия и так далее.

Выставка-ярмарка "Пробуем Карелию на вкус" должна пройти в Москве с 20 по 23 мая в рамках Дней Республики Карелия.

Ранее власти Карелии отказались от пышного празднования 100-летия республики

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Комментарии

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Изя
2021-04-02 14:45:24
Опять без масок будут шарахаться народомассы :)
Вася
2021-04-02 14:22:23
Не выдержал мозг диссонанса.
dimchik19725
2021-04-02 14:19:53
По московским меркам 5 млн ни о чём.. "информационное сопровождение мероприятия и так далее."- только на это и то не хватит..
Гость
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