Рецидивист из Сегежи зарезал женщину

В Сегеже мужчина подозревается в убийстве женщины, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, в марте 36-летний житель Сегежи в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры напал на свою сожительницу и нанес ей ножевое ранение. От полученных травм потерпевшая скончалась.

В отношении подозреваемого, ранее судимого за причинение смерти жителю Сегежи и условно-досрочно освободившемуся в 2017 году, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.