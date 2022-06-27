Рецидивист на пляже в Карелии, где купались два подростка, совершил преступление

В Медвежьегорске рецидивист подвел под статью себя и родителей двух детей, сообщили в МВД Карелии.

В отделение полиции Медвежьегорска обратились родители двух детей. По словам заявителей, пока их сыновья купались в озере, кто-то украл их телефоны, а также карту, с которой потом были оплачены продукты и спиртное. Причинённый ущерб превысил 10,5 тыс. рублей.

В ходе розыска сотрудники полиции установили личность подозреваемого, им оказался 47-летний ранее судимый местный житель. Он дал признательные показания и рассказал, что, гуляя по пляжу июньским вечером, увидел, по его мнению, никому не принадлежащие вещи, забрал их и отправился по делам. Гаджеты подозреваемый оставил себе. Полторы тысячи рублей мужчина потратил, а карту выбросил.

Полицейские вернули телефоны владельцам.

В отношении медвежьегорца возбуждены уголовные дела по факту краж. Ведется следствие.

Также отделом МВД Медвежьегорска по делам несовершеннолетних выясняются обстоятельства, при которых дети остались без присмотра на воде.