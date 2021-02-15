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Рецидивист на севере Карелии украл детскую коляску, чтобы возить металлолом

Новости. Криминал
13:27, 16 Февраля 2021
фото: © pixabay.com
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В Беломорске 51-летний мужчина украл из подъезда металлический каркас от детской коляски, чтобы возить металлолом, сообщили в МВД Карелии.

В конце января в полицию Беломорского района поступило заявление от 20-летней жительницы одного из многоквартирных домов. Она сообщила, что кто-то похитил металлический каркас от детской коляски. Женщина оставляла его под лестницей на первом этаже, а съемную люльку забирала домой. Сумма ущерба составила 4 тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен ранее судимый за кражи 51-летний гражданин, проживающий в одном подъезде с пострадавшей.

Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что похищенное имущество спрятал. Он занимается сбором металла, и планировать использовать похищенный каркас в качестве тележки. В настоящее время он изъят, по факту кражи возбуждено уголовное дело.

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