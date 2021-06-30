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Рецидивист на севере Карелии за одну ночь угнал велосипед и взломал магазин

Новости. Криминал
18:00, 01 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

В Кеми пьяный молодой человек за одну ночь стал фигурантом сразу двух уголовных дел, сообщили в МВД Карелии.

Ночью в одном из сетевых магазинов Кеми сработала сигнализация. Как оказалось, неизвестный выломал дверь, проник в торговый зал и украл алкоголь. В те же сутки в полицию обратилась горожанка с заявлением о пропаже велосипеда, стоимостью в 18 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к обоим преступлениям причастен один и тот же человек. Под подозрением оказался ранее судимый 23-летний местный житель.

Он дал признательные показания. Распивая спиртные напитки у знакомого, он, уходя, заметил в подъезде оставленный без присмотра велосипед. По версии следствия, молодой человек похитил его и продал. Затем он отправился к магазину, но тот оказался закрыт, и местный житель решил незаконным путём реализовать своё желание выпить.

Общая сумма ущерба превысила 18 тысяч рублей. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Фигурант задержан и проверяется на причастность к другим преступлениям.

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