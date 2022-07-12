Рецидивист обокрал свою бывшую пассию, воспользовавшись ее болезнью

В Пряжинском районе ведётся следствие по уголовному делу о краже из дачного дома, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пряжинского района поступила информация о происшествии в одном из посёлков — там произошла кража из дачного дома. Сотрудники уголовного розыска на месте разобрались в случившемся.

Выяснилось, что неизвестный вынес из дачного дома и гаража 46-летней жительницы Петрозаводска автомобильный прицеп, шины, лодочный мотор, пилу, шуроповёрт и детский батут.

Оказалось, что к краже причастен бывший спутник потерпевший. Ранее судимый 35-летний петрозаводчанин знал, что женщина находилась на лечении. Он втайне забрал ключи от дачи и отправился в поселок. Впоследствии все украденное он продал, выручив 9 тысяч рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о краже. Фигурант дал признательные показания. Расследование продолжается.