Рецидивист обворовал 81-летнюю жительницу Карелии прямо в автобусе

Из-за действий преступника пожилая женщина не могла даже позвонить родственникам, сообщили в МВД Карелии.

В начале июня в полицию Кондопожского района обратилась 81-летняя горожанка: у неё украли мобильный телефон.

Как выяснилось, пропажу пенсионерка обнаружила, когда находилась в маршрутном автобусе. В тот день она добиралась из Кондопоги в один из посёлков. Во время поездки телефон всё время находился при ней — в кармане куртки. Однако, когда понадобилось позвонить родственникам, женщина его не нашла.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что кражу совершил 47-летний попутчик заявительницы. Ранее судимый мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что в автобусе сидел позади пенсионерки, увидел телефон и незаметно его вытащил. Затем он избавился от чужой сим-карты, удалил всю лишнюю информацию и стал пользоваться гаджетом.

В настоящее время по статье «кража» возбуждено уголовное дело.