Рецидивист в Петрозаводске лишил пенсионерку шкатулки с деньгами

Полицейские нашли вора, обчистившего шкатулку в комнате 81-летней пенсионерки, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 81-летней жительницы одного из общежитий. Кто-то проник в её комнату и похитил 60 тысяч рублей.

Пенсионерка живет одна. Днем она вышла на улицу с собакой и не закрыла входную дверь. Вернувшись, женщина обнаружила, что из шкатулки, спрятанной в шкафу, пропали все сбережения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен ранее судимый 33-летний житель Медвежьегорского района. В общежитие он приходил к знакомому, заметил, что дверь в одну из чужих комнат открыта, и проник туда.

Местонахождение подозреваемого было установлено: оперативники разыскали его в родном поселке, где он тщательно скрывался. Мужчина дал признательные показания, деньги он успел потратить.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.