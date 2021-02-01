Рецидивист после 12 дней на свободе вломился в дом в поселке Карелии и украл деньги

Освобожденный по УДО петрозаводчанин получил новый срок за кражу со взломом, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя Петрозаводска.

Судом установлено, что в декабре 2019 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взломал входную дверь дома одного из жителей жителя поселка Шуя Прионежского района и украл более 20 тысяч рублей. Кражу он совершил через 12 дней после условно-досрочного освобождения из мест лишения свободы.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность злоумышленника по оставленным им отпечаткам пальцев рук и обуви. После направления прокуратурой Прионежского района уголовного дела в суд обвиняемый скрылся и полгода находился в розыске.

Суд приговорил мужчину к 2,7 годам исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее в Петрозаводске гурман-рецидивист поужинал в кафе почти на 7 тысяч и ушел по-английски.