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Рецидивист после 12 дней на свободе вломился в дом в поселке Карелии и украл деньги

Новости. Криминал
12:33, 02 Февраля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Освобожденный по УДО петрозаводчанин получил новый срок за кражу со взломом, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя Петрозаводска.

Судом установлено, что в декабре 2019 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взломал входную дверь дома одного из жителей жителя поселка Шуя Прионежского района и украл более 20 тысяч рублей. Кражу он совершил через 12 дней после условно-досрочного освобождения из мест лишения свободы.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность злоумышленника по оставленным им отпечаткам пальцев рук и обуви. После направления прокуратурой Прионежского района уголовного дела в суд обвиняемый скрылся и полгода находился в розыске.

Суд приговорил мужчину к 2,7 годам исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее в Петрозаводске гурман-рецидивист поужинал в кафе почти на 7 тысяч и ушел по-английски.

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Комментарии

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Seven Gates
2021-02-02 12:46:40
Программы реабелитации есть? - вот и ответ.
врунофф
2021-02-02 12:38:32
Зеков бывших не бывает . "с" кир
Гость
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