Рецидивист продал за копейки украденные детали насосной станции в Петрозаводске

Петрозаводские полицейские установили подозреваемого в краже деталей насосной станции, сообщает МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратился представитель одной из фирм и сообщил, что похищены дорогостоящие запчасти с территории канализационно-насосной станции. Ущерб превысил 133 тысячи рублей. Рабочие проводили техобслуживание объекта, а на следующий день некоторые детали оборудования исчезли.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 36-летнего ранее судимого жителя карельской столицы. По версии следствия, в тот вечер мужчина ехал на автомобиле и заметил оставленные без присмотра металлические запчасти. Он похитил их, сдал в пункт приёма металла и выручил 500 рублей. Как впоследствии пояснил полицейским, он не догадывался, что эти элементы стоят более 100 тысяч.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".