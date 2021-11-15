Рецидивист со своим пакетом обокрал магазин в одном из торговых центров Петрозаводска

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Новости. Криминал
14:38, 21 Декабря 2021
фото: © twimg.com

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Кражу одежды раскрыли полицейские в Петрозаводске, сообщили в МВД республики.

В одном из ТРЦ Петрозаводска произошла кража — расположенные в магазине камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный взял с полок мужские джинсы, свитеры и джемперы на общую сумму более 10 тысяч рублей, спрятал одежду в пакет и ушёл, не расплатившись.

Сотрудники уголовного розыска установили причастного — 36-летнего ранее судимого за кражи петрозаводчанина. Мужчина дал признательные показания. Как выяснилось, он успел продать похищенное.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «кража». Фигуранту грозит до 2 лет лишения свободы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-21 15:31:49
Сколько можно их пиарить? Страха нет. Ничего нет в стране Советов. Они смуту для себя делали в 1917 году. :)
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