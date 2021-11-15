Рецидивист со своим пакетом обокрал магазин в одном из торговых центров Петрозаводска

Кражу одежды раскрыли полицейские в Петрозаводске, сообщили в МВД республики.

В одном из ТРЦ Петрозаводска произошла кража — расположенные в магазине камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный взял с полок мужские джинсы, свитеры и джемперы на общую сумму более 10 тысяч рублей, спрятал одежду в пакет и ушёл, не расплатившись.

Сотрудники уголовного розыска установили причастного — 36-летнего ранее судимого за кражи петрозаводчанина. Мужчина дал признательные показания. Как выяснилось, он успел продать похищенное.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «кража». Фигуранту грозит до 2 лет лишения свободы.