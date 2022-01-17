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Рецидивист в Карелии не смог устоять перед пустующей квартирой своей знакомой

Новости. Криминал
10:23, 18 Января 2022
фото: © obninsk.name

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Полиция Пудожского района раскрыла кражу, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пудожского района поступила информация о совершенной краже. Выехавшая на место следственно-оперативная группа выяснила, что неизвестный проник в квартиру 46-летней пудожанки и вынес оттуда различные вещи общей стоимостью не менее 10 тысяч рублей.

Полицейские выяснили личность подозреваемого — 39-летнего ранее неоднократно судимого за имущественные преступления местного жителя.

Пудожанин рассказал, что потерпевшая — его давняя приятельница. В ночь на 12 января он пришёл к ней в гости, однако дома не застал. Тогда мужчина, сломав окно, забрался в квартиру, взял цифровую приставку, тепловой вентилятор, зимнюю куртку хозяйки и скрылся. Через несколько дней он вернулся и прихватил телевизор. Все вещи он спрятал, впоследствии полицейские их изъяли.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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