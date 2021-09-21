Рецидивист в Карелии увлекся наркотиками и потерял свободу на 7,5 лет

В Сортавале ранее судимый местный житель приговорен к 7,5 годам лишения свободы за незаконное хранение наркотиков, сообщили в Сортавальском городском суде.

Житель Сортавалы был признан виновным в совершении преступления связанного с незаконным оборотом наркотических средств. Он незаконно хранил без цели сбыта наркотическое средство в крупном размере.

Суд, исследовав все доказательства, счел вину подсудимого доказанной. При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности действий подсудимого, тяжесть совершенного преступления, обстоятельства совершения преступления, данные о личности подсудимого, который ранее был судим.

Мужчина совершил преступление в период отбывания условного наказания по предыдущему приговору суда, поэтому суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.