Рецидивист в Петрозаводске обменял чужой велосипед на спиртное

Ранее судимый житель Петрозаводска пропил чужой велосипед и попал под уголовную статью, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело по статье «кража» возбуждено в отношении 41-летнего ранее судимого жителя карельской столицы. По версии полиции, он причастен к краже велосипеда, принадлежащего 43-летней землячке.

В минувший четверг женщина обратилась в полицию и сообщила, что из подъезда дома угнали ее велосипед.

Сотрудники угрозыска с помощью камер наблюдения раскрыли преступление в дежурные сутки. Мужчина дал признательные показания, рассказав, что ночевал в гостях у приятеля, живущего в том же доме, что и потерпевшая. Спускаясь на улицу подышать воздухом, заметил необорудованный противоугонным устройством велосипед. В дальнейшем подозреваемый угнал его, продал, а деньги потратил на спиртное.

Фигурант обязался возместить ущерб — около 7 тысяч рублей. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.