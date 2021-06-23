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Рецидивист в Петрозаводске после кражи вернул источник света его владельцу

Новости. Криминал
17:20, 24 Июня 2021
фото: © pixabay.com

Остальное украденное мужчина съел и пропил, сообщили в МВД Карелии.

Потерпевший — 57-летний петрозаводчанин — сообщил стражам порядка, что неизвестные, разбив окно, забрались к нему в квартиру и украли электрическую отвёртку, налобный фонарик, небольшую сумму денег и продукты питания. Причинённый материальный ущерб составил примерно четыре с половиной тысячи рублей. Кто мог совершить такое, заявитель не представлял.

Сотрудники уголовного розыска установили, что преступление совершил 41-летний ранее судимый житель Прионежского района. Мужчина дал признательные показания и рассказал правоохранителям, что отвертку и деньги пропил, продукты съел, а фонарик оставил себе. Налобный источник света вернули законному владельцу.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигурант в настоящее время задержан.

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