Рецидивист в Петрозаводске с украденным коньяком и сковородками добежал до скамьи подсудимых

В Петрозаводске мужчине, укравшему в магазине коньяк и две сковородки, грозит 4 года лишения свободы, сообщили в МВД Карелии.

Об открытом хищении бутылки коньяка и двух сковородок общей стоимостью 4 329 рублей в дежурную часть полиции Петрозаводска сообщила работник одного из городских магазинов.

Женщина пояснила, что увидела, как неизвестный взял с витрины товары и побежал к выходу. Продавец попыталась остановить злоумышленника, однако безуспешно. Он скрылся.

Стражи порядка составили ориентировку с приметами причастного к преступлению гражданина. В результате поисковых мероприятий подозреваемый — 46-летний ранее судимый местный житель — был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции по горячим следам.

Он дал признательные показания. По признакам преступления возбуждено и расследуется уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде ареста. Ему грозит лишение свободы на срок до четырёх лет.