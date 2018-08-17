Рецидивистка из Петрозаводска ограбила продавца в магазине

Полицейские Петрозаводска задержали подозреваемую в грабеже, сообщает МВД Карелии.

В один из петрозаводских магазинов мобильной связи зашла молодая женщина. Обратившись к продавцу, она сказала, что хочет приобрести сим-карту. Чтобы наверняка определиться с выбором, покупательница решила посоветоваться со своей матерью. Но так как симки в ее телефоне не было, она попросила мобильник у продавца. Как только чужой гаджет оказался у нее в руках она выбежала из магазина. О случившемся потерпевшая сообщила в полицию. Причиненный ущерб составил почти 11 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что женщину на выходе из магазина ожидал мужчина, с которым они вместе и скрылись.

Полицейские установили личность подозреваемой. Похищенный телефон обнаружен и изъят у 29-летней ранее судимой жительницы Петрозаводска. На время расследования уголовного дела ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.