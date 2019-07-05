Ревнивая петрозаводчанка воткнула возлюбленному нож в живот и пошла мыться

Женщина из ревности воткнула в сожителя нож и вызвала скорую после того, как прихорошилась, сообщили в МВД Карелии.

Вечером 4 июля в одной из квартир микрорайона Ключевая собралась компания. В гости к 52-летней хозяйке жилья и ее 55-летнему сожителю пришла подруга с мужем. Вечер они провели за распитием спиртного.

В один из моментов хозяйке квартиры показалось, что сожитель уделял больше внимания гостье. После ухода знакомых скандал не прекратился. Женщина взяла нож и нанесла мужчине проникающее ножевое ранение. Оставив его истекать кровью, она пошла в душ и лишь время спустя вызвала бригаду скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело.