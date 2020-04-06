Режим работы государственной ветклиники в Петрозаводске сокращен из-за коронавируса

Веткабинеты на Лесном проспекте и на улице Правды будут работать по новому графику.

На этой неделе Республиканский центр ветеринарии и консультирования работает по сокращенному графику, сообщается в паблике "Государственный ветеринарный кабинет":

- ветеринарные кабинеты открыты с 9.00 до 16.45;

- Ветеринарная лаборатория работает с 9.00 до 16.00.

Посетителям рекомендовано воздержаться от посещения ветеринарных врачей без экстренной необходимости. По возможности, перенесите визит в ветеринарный кабинет на более поздний срок.

Напомним, глава Карелии заявил о продлении жесткого карантинного режима в республике до 15 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции.