Режим работы государственной ветклиники в Петрозаводске сокращен из-за коронавируса

Веткабинеты на Лесном проспекте и на улице Правды будут работать по новому графику.
На этой неделе Республиканский центр ветеринарии и консультирования работает по сокращенному графику, сообщается в паблике "Государственный ветеринарный кабинет":
- ветеринарные кабинеты открыты с 9.00 до 16.45;
- Ветеринарная лаборатория работает с 9.00 до 16.00.
Посетителям рекомендовано воздержаться от посещения ветеринарных врачей без экстренной необходимости. По возможности, перенесите визит в ветеринарный кабинет на более поздний срок.
Напомним, глава Карелии заявил о продлении жесткого карантинного режима в республике до 15 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Комментарии