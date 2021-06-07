Режиссер Павел Лунгин о сгоревшей в Карелии церкви из фильма «Остров»: «Очень обидно»

Известный режиссер прокомментировал ситуацию с пожаром, уничтожившим в Рабочеостровске церковь-декорацию к культового фильму «Остров».

Напомним, 7 июня в Кемском районе сгорела церковь, где снимали фильм Павла Лунгина «Остров». Декорация, бывшая соляная изба, перестроенная под храм, в поселке Рабочеостровск сгорела за три с лишним часа дотла. В сводке МЧС церковь обозначена как бесхозное строение. Декорация не использовалась и пустовала. Но после выхода «Острова» на экраны и его успеха у зрителя и критиков декорация стала местной достопримечательностью.

Режиссер, сценарист, продюсер, народный артист РФ Павел Лунгин с прискорбием узнал о пожаре, сообщает «5 канал».

«Это очень горько, это очень больно. Потому что любовь к этому фильму… Она из этой декорации сделала реальность. Люди приходили туда и считали, что это настоящая церковь, что все было по правде, что все так и есть. И это чувство, когда из фильма возникает реальность. Декорация становится больше, чем реальность. Очень обидно, что она сгорела, ужасно печально», — пытаясь подобрать слова с сожалением отметил Лунгин.

Насколько дороги российскому зрителю культовые места из полюбившихся кинокартин говорит судьба беседки из фильма «Брат». Долгое время она находилась в плачевном состоянии на Смоленском кладбище в Петербурге. Но в этом году поклонники ленты объявили сбор средств на реставрацию «Беседки». Активистам удалось собрать сумму в несколько раз больше необходимой, рассказал «5 канал».