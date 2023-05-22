Результаты ЕГЭ выпускники карельских школ узнают через две недели

Баллы, полученные школьниками по итогам первых экзаменов, будут объявлены не позднее 13 июня.

Так, 569 одиннадцатиклассников Карелии уже сдали первые экзамены по выбору, необходимые для поступления в ВУЗ, — географию, литературу и химию. Предметные комиссии региона приступили к проверке экзаменационных работ.

Для успешной сдачи экзаменов школьникам надо набрать минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором: литература — 32 балла, география — 37, химия — 36 баллов. Результаты первых экзаменов по выбору будут известны к 13 июня.

Одно из самых главных испытаний для школьников — обязательный экзамен по русскому языку, где необходимо набрать минимум 24 балла — состоялось 29 мая. Более 3 тысяч выпускников республики приняли в нем участие.

Завтра, 1 июня, следующий обязательный экзамен по математике. Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике необходимы для получения аттестата. Итоги этих экзаменов будут опубликованы не позднее 16 июня.