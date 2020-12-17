Результаты реализации нацпроектов в Карелии обсудили на совещании при главе республики

О ходе реализации мероприятий, включенных в национальные проекты, доложили кураторы со стороны правительства региона.

Как сообщили в правительстве Карелии, глава региона Артур Парфенчиков в режиме видеоконференции провел совещание, посвященное реализации национальных проектов в 2020 году на территории республики.

В этом году на реализацию национальных проектов направлено 11,8 млрд рублей, в том числе 3,7 млрд - из бюджета Карелии. По сравнению с прошлым годом финансирование возросло в 1,4 раза (8,1 млрд рублей).

По линии нацпроекта "Экология" в этом году приобретена 41 единица лесопожарной техники и оборудования. Это автобусы, лодки, автомобили, тракторы, мотопомпы, бензопилы и тягач. Как отмечает республиканское министерство природных ресурсов и экологии, благодаря обновлению парка техники удалось сократить время прибытия специалистов к месту пожара и повысить эффективность тушения. Также в сравнении с пятилетними показателями существенно снизилась общая площадь лесных возгораний. Переоснащение лесопожарной охраны продолжится в будущем году.

Как сообщил вице-премьер правительства республики, министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов, все средства, предусмотренные в этом году на поддержку агробизнеса, освоены. По линии экспорта продукции АПК к концу года планируется поставить за рубеж сельхозпродукции на 125 млн долларов, что на 30 процентов выше показателей прошлого года. Основной объем экспорта приходится на рыбу и морепродукты.

Завершается благоустройство объектов в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Всего в этом году обновили 126 дворовых и 76 общественных территорий. В 2021 году планируется привести в порядок еще 175 объектов.

По информации регионального министра экономического развития и промышленности Олега Ермолаева, мероприятия, направленные на поддержку МСП, в этом году будут выполнены полностью. Одной из форм поддержки, которой активно пользуются предприниматели Карелии, выступают микрозаймы. С начала года выдано 158 микрозаймов на льготных условиях. Эта работа продолжается - все заявки, поступившие в Фонд содействию кредитованию субъектов МСП РК (микрокредитная компания), будут рассмотрены до конца декабря.

Благодаря участию в нацпроекте "Здравоохранение" улучшается лечебная и диагностическая база учреждений. В этом году акцент сделан на передвижной медицине. Для карельского здравоохранения поступило восемь мобильных комплексов. Среди них – первая в республике стоматология, которая летом передана в Межрайонную больницу №1. На сегодня лечебная помощь уже оказана 93 пациентам Костомукшского городского округа и близлежащих населенных пунктов соседних районов. Скоро современная передвижная установка появится у республиканского стоматологического центра.

Активные работы идут по линии нацпроекта "Демография". В стадии оформления необходимой документации два дошкольных учреждения по 150 мест на Кукковке. До конца декабря завершится строительство здания детского сада в Чалне Пряжинского района, куда в будущем году придут 300 детей. Как сообщил министр образования Карелии Роман Голубев, сейчас готовность объекта более 90 процентов. Также началось возведение дошкольных учреждений на улице Хейкконена (Петрозаводск) и в Сортавале.

- В этом году, несмотря на особые условия, связанные с пандемией коронавируса, мы многое сделали для реализации нацпроектов в республике, - отметил Глава Карелии. - Однако в оставшиеся до конца декабря недели еще предстоит завершить работу по отдельным направлениям. Контроль необходимо обеспечить в ежедневном режиме, в том числе в части перечисления средств за работы по строительству соцобъектов, дорог и так далее.

Также на совещании обсудили предстоящую реализацию проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ", который заработает с января будущего года в составе национального проекта "Образование".