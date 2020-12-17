Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Биатлонистка из Петрозаводска показала высокий результат на Всероссийских соревнованиях 6
17.12.2020 18:40
Глава Карелии сегодня ввел новые ограничения из-за коронавируса 7
17.12.2020 19:47
Путин пообещал выплатить семьям с детьми по 5 тысяч рублей к Новому году 13
17.12.2020 20:40
Цена на торгах за дачный участок в Карелии возросла в 260 раз 8
Сегодня 07:25
Трактор насмерть задавил ребенка в Карелии (ВИДЕО) 9
17.12.2020 16:33
Путин высказался по поводу скандального видео Дзюбы 7
17.12.2020 23:30
Как получить обещанные Путиным 5 тысяч рублей на детей до 7 лет включительно 5
Сегодня 06:55

Результаты реализации нацпроектов в Карелии обсудили на совещании при главе республики

Новости. Общество
15:29, 18 Декабря 2020
фото: © Правительство Карелии
Загрузка...

О ходе реализации мероприятий, включенных в национальные проекты, доложили кураторы со стороны правительства региона.

Как сообщили в правительстве Карелии, глава региона Артур Парфенчиков в режиме видеоконференции провел совещание, посвященное реализации национальных проектов в 2020 году на территории республики. 

В этом году на реализацию национальных проектов направлено 11,8 млрд рублей, в том числе 3,7 млрд - из бюджета Карелии. По сравнению с прошлым годом финансирование возросло в 1,4 раза (8,1 млрд рублей).

По линии нацпроекта "Экология" в этом году приобретена 41 единица лесопожарной техники и оборудования. Это автобусы, лодки, автомобили, тракторы, мотопомпы, бензопилы и тягач. Как отмечает республиканское министерство природных ресурсов и экологии, благодаря обновлению парка техники удалось сократить время прибытия специалистов к месту пожара и повысить эффективность тушения. Также в сравнении с пятилетними показателями существенно снизилась общая площадь лесных возгораний. Переоснащение лесопожарной охраны продолжится в будущем году.

Как сообщил вице-премьер правительства республики, министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов, все средства, предусмотренные в этом году на поддержку агробизнеса, освоены. По линии экспорта продукции АПК к концу года планируется поставить за рубеж сельхозпродукции на 125 млн долларов, что на 30 процентов выше показателей прошлого года. Основной объем экспорта приходится на рыбу и морепродукты.

Завершается благоустройство объектов в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Всего в этом году обновили 126 дворовых и 76 общественных территорий. В 2021 году планируется привести в порядок еще 175 объектов.

По информации регионального министра экономического развития и промышленности Олега Ермолаева, мероприятия, направленные на поддержку МСП, в этом году будут выполнены полностью. Одной из форм поддержки, которой активно пользуются предприниматели Карелии, выступают микрозаймы. С начала года выдано 158 микрозаймов на льготных условиях. Эта работа продолжается - все заявки, поступившие в Фонд содействию кредитованию субъектов МСП РК (микрокредитная компания), будут рассмотрены до конца декабря.

Благодаря участию в нацпроекте "Здравоохранение" улучшается лечебная и диагностическая база учреждений. В этом году акцент сделан на передвижной медицине. Для карельского здравоохранения поступило восемь мобильных комплексов. Среди них – первая в республике стоматология, которая летом передана в Межрайонную больницу №1. На сегодня лечебная помощь уже оказана 93 пациентам Костомукшского городского округа и близлежащих населенных пунктов соседних районов. Скоро современная передвижная установка появится у республиканского стоматологического центра.

Активные работы идут по линии нацпроекта "Демография". В стадии оформления необходимой документации два дошкольных учреждения по 150 мест на Кукковке. До конца декабря завершится строительство здания детского сада в Чалне Пряжинского района, куда в будущем году придут 300 детей. Как сообщил министр образования Карелии Роман Голубев, сейчас готовность объекта более 90 процентов. Также началось возведение дошкольных учреждений на улице Хейкконена (Петрозаводск) и в Сортавале.

- В этом году, несмотря на особые условия, связанные с пандемией коронавируса, мы многое сделали для реализации нацпроектов в республике, - отметил Глава Карелии. - Однако в оставшиеся до конца декабря недели еще предстоит завершить работу по отдельным направлениям. Контроль необходимо обеспечить в ежедневном режиме, в том числе в части перечисления средств за работы по строительству соцобъектов, дорог и так далее.

Также на совещании обсудили предстоящую реализацию проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ", который заработает с января будущего года в составе национального проекта "Образование".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.12.2020, 12:33
"Не так, как обычно": Парфенчиков ввел новые ограничения в Карелии на период новогодних праздников
17.12.2020, 16:33
Трактор насмерть задавил ребенка в Карелии (ВИДЕО)
13.12.2020, 20:45
Грузовой поезд сошел с рельсов в Карелии (СРОЧНО)
16.12.2020, 10:25
Минтруд запретил переносить рабочий день 31 декабря на субботу
12.12.2020, 16:34
У прессы возник закономерный вопрос, на что ушли деньги гранта, выделенные бутафорскому концлагерю в Карелии
13.12.2020, 13:53
В Петрозаводске жители Кукковки вышли на митинг с требованием не затягивать строительство поликлиники у них в микрорайоне

Аналитика

Сегодня 10:17
Капитал
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
Подписка на периодическую прессу от Почты России: ответы на все важные вопросы
Сегодня 10:15
В чем обвиняют директора петрозаводского МУП "Мемориал" 6
16.12.2020 12:05
Вместо локдауна 3
15.12.2020 14:45
"Город у воды": второй сезон 2
15.12.2020 10:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:30
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Стильные зимние наряды в ТРЦ "Тетрис"
Сегодня 15:20
"Немножечко не успели" 9
17.12.2020 10:40
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»