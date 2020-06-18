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Рядом с "Колоколом Чернобыля" в Петрозаводске посадили Пионерку

Новости. Общество
10:10, 19 Июня 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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В Петрозаводске продолжаются акции по посадке деревьев, сообщили в администрации города.

В минувший четверг 18 июня около памятника "Колокол Чернобыля" высаживали яблони трех сортов: Китайка, Хелена и Пионерка. Эти растения, по словам специалистов, уже показали высокую устойчивость в городской среде. Участие в акции приняли глава Петрозаводска Ирина Мирошник, сотрудники комитета ЖКХ администрации и горожане.


администрация Петрозаводска

Посадка деревьев сегодня дала старт работам по благоустройству Голиковского парка. На его территории в рамках подготовки к празднованию 100-летия Карелии будут вымощены дорожки, установлены малые архитектурные формы (скамейки, урны), удалены аварийные деревья и произведена санитарная обрезка.

В мае 2020 года уже была проведена фрезеровка 93 пней от ранее снесённых деревьев.

Специалисты уточняют, что яблоня - одна из популярных пород в озеленении Петрозаводска. Во второй половине 20 века на территории города было высажено около 300 сортов яблонь.

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