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"РКС-Петрозаводск" и Центр воды объявили конкурс арт-объектов

Новости. Общество
16:43, 15 Сентября 2020
фото: © "РКС-Петрозаводск"
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Победители конкурса получат подарочные сертификаты на сумму до 10 тысяч рублей.

Конкурс проводится среди двух возрастных групп:

- детская (от 12 до 18 лет);

- взрослая (от 18 лет).

Номинации:

- интерьерный арт-объект (взрослая и детская возрастная группа);

- уличный арт-объект (взрослая возрастная группа).

Для того чтобы стать участником конкурса, необходимо быть подписанным на группу Центра Воды в социальной сети "ВКонтакте" и сделать репост публикации о конкурсе на стену своего аккаунта, закрепив публикацию до завершения конкурса.

Заявку со своими предложениями по благоустройству нужно направить по электронному адресу skbic@ptz.ru. Не забудьте указать тему письма – "Конкурс арт-объектов". Центр воды принимает заявки на участие в конкурсе до 30 сентября включительно.

О том, как правильно оформить заявку, читайте в группе Центра воды "ВКонтакте", к посту о конкурсе приложено Положение, где вы можете ознакомиться с условиями конкурса подробнее. Предложить свои идеи арт-объектов могут не только Петрозаводчане, розыгрыш проводится для всех жителей Северо-Западного федерального округа.

Напомним, Центр воды появился в Петрозаводске недавно – информационный просветительский центр еще создается на базе недействующей водопроводной насосной станции АО "ПКС-Водоканал". Партнерами проекта являются "РКС-Петрозаводск", Шведско-Карельский информационный бизнес-центр, Центр окружающей среды Финляндии SYKE, Центр развития образования Петрозаводска и Мастерская дизайна АР ДЕКО. А пока свои вопросы о воде, Онежском озере, системе водоснабжения в Петрозаводске и многом другом вы можете задать в группе Центра воды "Вконтакте". Принимайте участие в конкурсе. Скоро Центр устойчивого водопользования откроет свои двери и, возможно, именно ваш арт-объект будет украшать здание интерактивного обучающего пространства Центра воды.

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