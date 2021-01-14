"РКС-Петрозаводск" помогают управляющим компаниям отогревать сети

В связи с низкой температурой воздуха в домах петрозаводчан замерзают водопроводные сети.

Сейчас жители около 60 домов Петрозаводска ждут, когда в квартирах вновь появится холодная вода. Администрация и МУП "ПетроГИЦ" попросили помощи у АО "ПКС-Водоканал", т.к. в жилищном фонде Петрозаводского городского округа сложилась сложная ситуация по заморозкам на внутридомовых сетях. Несмотря на то, что данные сети не находятся в зоне ответственности АО "ПКС-Водоканал", сотрудники компании оказали содействие в сложившейся ситуации и уже приступили к работе – постепенно к жителям домов, оказавшихся без водоснабжения, возвращается вода. Вскоре к АО "ПКС-Водоканал" присоединятся и сотрудники АО "ПКС-Тепловые сети".

"РКС-Петрозаводск" помогают решить проблемы заморозки водопроводов не только в столице Карелии: вчера сотрудники компании выехали в город Питкяранта. Как известно, в Питкяранте 10 тысяч жителей остались без воды – замерз центральный водопровод. На помощь питкяранцам пришли МЧС, строительная компания "КСМ", работники коммунальных служб, в том числе и из Петрозаводска. Сейчас в Питкяранте находятся главный инженер АО "ПКС-Водоканал" Андрей Бернадских и 2 аварийные бригады от АО "ПКС-Водоканал" и АО "ПКС-Тепловые сети", они будут принимать участие в монтаже резервного водопровода.