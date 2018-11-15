"РКС-Петрозаводск" приняли участие в акции "Неделя в профессии", которую организовал Общероссийский народный фронт.

Ученики старших классов лицея №40 побывали в диспетчерской АО "ПКС-Тепловые сети", экскурсию для ребят провел начальник отдела энергобалансов Илья Владиславович Михачев. Илья Владиславович рассказал школьникам, как работают диспетчеры предприятия, показал ребятам, как сотрудники АО "ПКС-Тепловые сети" выявляют повреждения на трубопроводе, а также подробно описал, как функционируют котельные.

Недавно в диспетчерской Тепловых сетей появилось новое оборудование – трассотечеискатель и большие экраны, позволяющие в режиме онлайн одновременно наблюдать за работой всех котельных, которые сейчас обслуживают АО "ПКС-Тепловые сети" (всего таких котельных восемь).

Лицеисты поинтересовались, откуда берется вода в котельных, какова ее максимальная температура, спросили, что будет, если вдруг в Петрозаводске перестанут работать сразу все котельные, На все пусть и простые, детские, но от этого не менее интересные взрослым вопросы Илья Владиславович находил ответы.

Акция "Неделя в профессии" была организована активистами в рамках проекта ОНФ "Профстажировки", спасибо им за такой интересной для "РКС-Петрозаводск" опыт работы со школьниками!

Встречей остались довольны и сотрудники АО "ПКС-Тепловые сети", и учащиеся лицея №40. Мы искренне надеемся, что это экскурсия была для ребят полезной, а работа в АО "ПКС-Тепловые сети" открылась для них с новой, до этого неизведанной стороны.