"РКС-Петрозаводск" ведет работы по благоустройству сквера у Онежского озера

"РКС-Петрозаводск" заложили первый камень в будущем фонтане сквера в створе улицы Ленинградской и набережной Варкауса.

Торжественный момент доверили директору по общим вопросам Андрею Павловичу Туркову.

В сквере уже полным ходом ведутся работы по благоустройству: установлены фонари, вымощена дорожка для прогулок, посажены кусты и деревья. Сотрудники АО "ПКС-Водоканал" и АО "ПКС-Тепловые сети" посадили новую партию голубых елей, свое место в сквере уже нашли яблони, ели обыкновенные, можжевельники, горная сосна и кусты спиреи. Яблони, пусть еще и совсем небольшие деревца, уже зацвели и радуют глаз прохожих.

В сквере, помимо фонтана-водопада, планируют установить скамейки и питьевой фонтан. Реставрируют и канализационную насосную станцию, прилегающую к территории. Станция станет настоящим украшением сквера, необычная форма здания всегда привлекала к себе внимание петрозаводчан.

"РКС-Петрозаводск" планирует открыть сквер в июле, он станет подарком гостям и жителям города к 100-летию республики. Совсем скоро первые гости сквера смогут прогуляться по берегу Онежского озера в комфортной обстановке, насладиться чистой питьевой водой из фонтана и полюбоваться прекрасным видом.