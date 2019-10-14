09:09, 14 Октября 2019
Родителей, которые сами не ухаживают за детьми, лишат пособий: подготовлен законопроект
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Министерство труда РФ подготовило законопроект о лишении пособий по уходу за детьми родителей, которые передоверяют эту обязанность других людям.
Соответствующий законопроект Минтруда опубликован на портале regulation.gov.ru.
«В случае, если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается», - говорится в документе.
Подробнее о содержании законопроекта читайте в интеренет-газете "Вести Карелии".
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