Родителей, которые сами не ухаживают за детьми, лишат пособий: подготовлен законопроект

Министерство труда РФ подготовило законопроект о лишении пособий по уходу за детьми родителей, которые передоверяют эту обязанность других людям.

Соответствующий законопроект Минтруда опубликован на портале regulation.gov.ru.

«В случае, если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается», - говорится в документе. Подробнее о содержании законопроекта читайте в интеренет-газете "Вести Карелии".