Родители, обеспокоенные закрытием детсада в Карелии, просят помощи

Жители Питкяранты сообщили о возможном закрытии детского сада "Алёнушка".

Родители узнали от персонала детсада, что администрация готовит садик "Аленушка" к расформированию.

Как сообщили в паблике "Нетипичная Питкяранта", родители и воспитатели приняли решение начать массово писать официальные заявления во все инстанции. Встревоженные жители города просят присоединиться неравнодушных граждан и тоже отправить заявление чиновникам: главе администрации района, уполномоченным по правам человека и ребенка в Карелии, а также куратору района.

"На данный момент детский сад не работает, в связи пандемией. Не заключены договора с ресурсоснабжающими организациями. После объединения детского сада с другим МДОУ "Берёзка", прекратилось финансирование МДОУ" Аленушка". Новая мебель в группах забирается в другой сад. Воспитателей хотят распределить по другим учреждениям. Детей также планируют переводить в другие МДОУ. Родители и воспитатели МДОУ "Аленушка" категорически против таких оптимизаций", – говорится в обращении.

Ранее в редакцию "Столицы на Онего" обратились родители воспитанников детского сада на улице Ленина, 35 в Лахденпохье, которые сообщили, что пока они сидят на самокарантине, дошкольное учреждение, которое посещали их дети, закрыли. По словам главы районной администрации Олега Болгова, было решено закрыть детский сад из-за предписания контрольных санэпидемиологических органов.