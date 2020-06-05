890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Проект исторической реконструкции ни на каком этапе не увязывался с каким-то одним конкретным лагерем" 28
05.06.2020 17:01
Парфенчиков разрешил прихожанам Карелии посещать храмы 7
05.06.2020 19:18
ФЦП развития Карелии не смогла остановить вымирание и отток населения региона 7
05.06.2020 16:37
"Очень уютный!": глава Карелии восхитился новым аэровокзалом 2
05.06.2020 14:38
Участников походов на "Зимние фонтаны" в Петрозаводске ждут призы
05.06.2020 17:40
Прокуратура вынудила лесопользователя в Карелии погасить крупный долг 1
05.06.2020 18:00

Родители, обеспокоенные закрытием детсада в Карелии, просят помощи

Новости. Общество
13:44, 06 Июня 2020
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
Загрузка...

Жители Питкяранты сообщили о возможном закрытии детского сада "Алёнушка".

Родители узнали от персонала детсада, что администрация готовит садик "Аленушка" к расформированию. 

Как сообщили в паблике "Нетипичная Питкяранта", родители и воспитатели приняли решение начать массово писать официальные заявления во все инстанции. Встревоженные жители города просят присоединиться неравнодушных граждан и тоже отправить заявление чиновникам: главе администрации района, уполномоченным по правам человека и ребенка в Карелии, а также куратору района.

"На данный момент детский сад не работает, в связи пандемией. Не заключены договора с ресурсоснабжающими организациями. После объединения детского сада с другим МДОУ "Берёзка", прекратилось финансирование МДОУ" Аленушка". Новая мебель в группах забирается в другой сад. Воспитателей хотят распределить по другим учреждениям. Детей также планируют переводить в другие МДОУ. Родители и воспитатели МДОУ "Аленушка" категорически против таких оптимизаций", – говорится в обращении.

Ранее в редакцию "Столицы на Онего" обратились родители воспитанников детского сада на улице Ленина, 35 в Лахденпохье, которые сообщили, что пока они сидят на самокарантине, дошкольное учреждение, которое посещали их дети, закрыли. По словам главы районной администрации Олега Болгова, было решено закрыть детский сад из-за предписания контрольных санэпидемиологических органов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2020, 12:35
Охотники в Карелии боятся, что новые правила охоты развяжут руки браконьерам
05.06.2020, 12:36
Установка защитных экранов станет обязательной в учреждениях Карелии из-за коронавируса
02.06.2020, 14:23
"Мы научимся его побеждать" 
02.06.2020, 10:31
Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего на трассе в Карелии
03.06.2020, 08:40
Еще в один "чистый" район Карелии проник коронавирус
30.05.2020, 11:13
Глава Карелии анонсировал новый этап ослабления режима самоизоляции

Аналитика

04.06.2020 15:01
Обществоведение
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится" 7
Глава Петрозаводска проинспектировала ход работ по благоустройству дворов и ремонту фасадов зданий в центре города.
Карелию вводят в режим жесткой экономии 9
04.06.2020 11:05
"Мы научимся его побеждать"  9
02.06.2020 14:23
Таежный клещ идет на Запад
02.06.2020 12:00
"На весах была судьба деревенского мужичка" 25
29.05.2020 15:57
Вся аналитика

Чтиво

05.06.2020 15:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
Экспресс-анализ с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test позволяет всего за 20 минут определить наличие в крови антител IgM и IgG к коронавирусу COVID-19.
Юбилей у "разбитого корыта" 8
05.06.2020 15:09
Американская академия офтальмологии рекомендовала отказаться от использования контактных линз в период пандемии Covid-19
05.06.2020 11:00
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»