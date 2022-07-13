Рояль вернется в горный парк Карелии с «Голосом любви»

В горном парке «Рускеала» пройдет традиционный осенний концерт «Рояль в каньоне».

Как сообщается в официальном паблике парка, 3 сентября петербургский композитор и пианист Павел Андреев вновь подарит гостям «Рускеалы» свою музыку в сказочной атмосфере живописного природного концертного зала под открытым небом. Рояль, расположенный на плавучей платформе и окруженный отвесными скалами Мраморного каньона в лучах художественной подсветки, свежий карельский воздух, звездное небо, шум листвы в единении с музыкой — все это ожидает тех, кто вместе с нами решит провести первые осенние выходные в Горном парке «Рускеала».

В программе концерта прозвучат композиции из нового альбома Павла «Голос Любви». В концерте также примут участие артисты Мариинского театра Надежда Спасская (сопрано) и Андрей Проказин (скрипка).

В этом году на время проведения концерта будут оборудованы 2 зрительские зоны. Партер на 14 мест расположится на западный борту Мраморного каньона на уровне сцены. Балкон на 30 мест организуют для зрителей на северном борту Мраморного каньона.

Начало концерта в 21.00. Его продолжительность — 90 минут.

Ранее сообщалось, горный парк «Рускеала» в Карелии получил международную награду.