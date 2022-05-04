Росавиация продлила ограничение на полеты в аэропорты юга и центра России

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлили еще на неделю.
«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 13 мая 2022 года 03.45 по московскому времени», — говорится в сообщении Росавиации.
По-прежнему закрытыми будут аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Липецка, Симферополя и Элисты. Вместо этого Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниями использовать аэропорты Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод, Волгограда и Москвы.
Впервые ограничение полетов для ряда аэропортов Росавиация ввела 24 февраля. В этот день Россия начала специальную военную операцию на Украине, а Росавиация признала воздушную зону небезопасной для гражданских самолетов. С тех пор запрет на полеты регулярно продлевался, в последний раз работу аэропортов останавливали сроком до 3:45 мск 7 мая.
Компания РЖД выделила дополнительные поезда из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России, а также увеличила количество мест в поездах, напоминает РБК.
Ранее стала известна стоимость билетов на самолет из Петрозаводска в Казань.
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