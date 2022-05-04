Росавиация продлила ограничение на полеты в аэропорты юга и центра России

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлили еще на неделю.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 13 мая 2022 года 03.45 по московскому времени», — говорится в сообщении Росавиации.

По-прежнему закрытыми будут аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Липецка, Симферополя и Элисты. Вместо этого Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниями использовать аэропорты Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод, Волгограда и Москвы.

Впервые ограничение полетов для ряда аэропортов Росавиация ввела 24 февраля. В этот день Россия начала специальную военную операцию на Украине, а Росавиация признала воздушную зону небезопасной для гражданских самолетов. С тех пор запрет на полеты регулярно продлевался, в последний раз работу аэропортов останавливали сроком до 3:45 мск 7 мая.

Компания РЖД выделила дополнительные поезда из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России, а также увеличила количество мест в поездах, напоминает РБК.

Ранее стала известна стоимость билетов на самолет из Петрозаводска в Казань.